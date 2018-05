CDU-Politikerin war in Düsseldorf massiv unter Druck geraten

Nordrhein-westfälische Agrarministerin Schulze Föcking zurückgetreten

Düsseldorf (AFP) - Die nordrhein-westfälische Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föckling (CDU) ist zurückgetreten. Sie habe in anonymen Briefen und "ganz offen im Internet Drohungen" gegen ihre Person, ihre Gesundheit und ihr Leben erfahren, erklärte die CDU-Politikerin am Dienstag in Düsseldorf. "Die Aggressivität der Angriffe hat mich in eine ständige Anspannung versetzt - und nicht nur mich: Der Preis meines politischen Amtes für meine Familie ist zu hoch."

Christina Schulze Föckling © AFP

Die auf dem münsterländischen Kreis Steinfurt stammende Schulze Föcking war zuletzt in Düsseldorf massiv unter Druck geraten. Dabei ging es zunächst um Vorwürfe von Tierschutzaktivisten gegen den Mastbetrieb der Familie von Schulze Föcking. Die Behörden prüften diese Vorwürfe. stellten jedoch keine Verstöße gegen das Tierschutzgesetz fest.

Anschließend gab es Debatten über die umstrittene Auflösung einer Stabsstelle Umweltkriminalität in Schulze Föckings Ministerium. Zuletzt ging es um einen unterdessen entkräfteten Verdacht, dass Hacker auf das Heimnetz der Ministerin zugegriffen haben sollen.