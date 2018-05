OIC-Gipfel in Istanbul berät über Gewalt im Gazastreifen

Istanbul (AFP) - Nach der Tötung von 60 Palästinensern durch israelische Sicherheitskräfte bei gewalttätigen Protesten im Gazastreifen kommen am Freitag die Staaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) in Istanbul zu einem "Sondergipfel" zusammen. Zu dem Treffen hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eingeladen, dessen Land derzeit den OIC-Vorsitz führt. Er erhofft sich eine "sehr starke Botschaft" des Gipfels an Israel und die Weltgemeinschaft.

Palästinensische Proteste im Gazastreifen © AFP

Parallel zu dem Gipfel, der um 16.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr MESZ) beginnt, findet in Istanbul eine Solidaritätskundgebung für die Palästinenser unter dem Slogan "Stoppt die Unterdrückung" statt. Neben Sudans Staatschef Omar al-Baschir werden auch Jordaniens König Abdullah II. sowie die Emire Katars und Kuwaits zu dem Gipfel erwartet. Erdogan hatte erst im Dezember einen OIC-Gipfel in Istanbul einberufen, um gegen die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zur Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem zu protestieren.