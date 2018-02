Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (AFP) - In Frankfurt am Main findet am Sonntag (08.00 Uhr) die Oberbürgermeisterwahl statt. Die SPD geht mit Amtsinhaber Peter Feldmann ins Rennen, die CDU mit der früheren Staatssekretärin im hessischen Finanzministerium, Bernadette Weyland. Für die Grünen tritt die ehemalige Frankfurter Integrationsdezernentin Nargess Eskandari-Grünberg an, für die Linkspartei die Vorsitzende der Fraktion im hessischen Landtag, Janine Wissler.

Wahlkampf in Frankfurt am Main © AFP

Insgesamt stellen sich zwölf Kandidaten zur Wahl. Erreicht keiner der Bewerber die absolute Mehrheit, gibt es am 11. März eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen. Die Wahl wird auch genau beobachtet, weil im Oktober in Hessen ein neuer Landtag gewählt wird.