52-Jähriger war 18 Jahre lang bei Rebellenorganisation LTTE aktiv

Oberlandesgericht Stuttgart verurteilt Tamilen-Rebellen zu Haftstrafe

Stuttgart (AFP) - Wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung hat das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart am Mittwoch einen srilankischen Staatsangehörigen zu einer Haftstrafe von 15 Monaten verurteilt. Der heute 52-Jährige war 18 Jahre lang bei den Befreiungstigern Tamil Eelam (LTTE) aktiv, wie das OLG mitteilte. Die tamilische Rebellenorganisation LTTE kämpfte bis 2009 für die Unabhängigkeit eines Teils Sri Lankas und tötete dabei auch Zivilisten. (Az. 5 - 33 OJs 55/17)

Justitia © AFP

Der Mann ist seit 2016 in Deutschland. In Sri Lanka arbeitete er in der politischen Abteilung der LTTE und war unter anderem eine Zeitlang für die Salzgewinnung im Seengebiet im Norden Sri Lankas und dessen Vermarktung zuständig. An Kampfhandlungen nahm er nicht teil. Da er bereits in seiner Heimat ein Jahr und neun Monate im Gefängnis saß, gilt seine Strafe als vollstreckt.