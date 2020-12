Aktivist wird führende Rolle bei Protesten im Winter 2017/18 vorgeworfen

Oberster Gerichtshof im Iran bestätigt Todesurteil gegen Oppositionellen Sam

Teheran (AFP) - Der Oberste Gerichtshof im Iran hat das Todesurteil gegen den Oppositionellen Ruhollah Sam bestätigt. Das Gericht habe bereits vor mehr als einem Monat die frühere Entscheidung des Teheraner Revolutionsgerichts aufrecht erhalten, sagte der Sprecher der iranischen Justiz, Gholamhossein Esmaili, am Dienstag in einer Videoschalte vor Journalisten. Sam, der lange in Paris im Exil gelebt hatte, wurde von der iranischen Justiz für schuldig befunden, eine führende Rolle bei Protesten gegen die Regierung in Teheran im Winter 2017/18 vorgeworfen.

Der iranische Oppositionelle Ruhollah Sam im Juni 2020 © AFP

Die iranischen Revolutionsgarden hatten im Oktober 2019 die Festnahme Sams gemeldet, der lange in Frankreich lebte und dort als Flüchtling anerkannt war. Angaben zum Ort oder dem Zeitpunkt der Festnahme machten die Revolutionsgarden nicht. Er sei "vom französischen Geheimdienst gesteuert" gewesen und von den USA und Israel unterstützt worden, hieß es von iranischer Seite.

Aus dem französischen Exil betrieb Sam lange den regierungskritischen Kanal Amadnews im Kurzmitteilungsdienst Telegram. Zu den Anklagepunkten gehörten "Verbrechen gegen die innere und äußere Sicherheit" und "Spionage für den französischen Geheimdienst". Vorgeworfen wurde ihm auch Beleidigung des Islam.