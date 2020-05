Sitzung zu Trumps Steuerunterlagen für kommende Woche geplant

Oberster US-Gerichtshof hält erstmals Anhörung per Telefonkonferenz ab

Washington (AFP) - Wegen der Coronavirus-Pandemie hat der Oberste US-Gerichtshof technologisches Neuland beschritten: Der Supreme Court in Washington hielt am Montag erstmals in seiner Geschichte eine Anhörung per Telefonkonferenz ab - und erlaubte zudem eine Live-Übertragung der Sitzung. In der Anhörung ging es um das Reservierungsportal booking.com, das seinen Namen ins Markenregister eintragen lassen will. Das US-Patent- und Markenamt lehnt dies aber mit der Begründung ab, der Name "booking" (Buchung) sei zu unspezifisch.

Oberster US-Gerichtshof © AFP

Der Oberste Gerichtshof tagt üblicherweise in einem neoklassizistischen Gebäude gegenüber dem US-Kongress. Die Sitzungen sind zwar für Zuschauer offen; Live-Übertagungen sind aber nicht zugelassen. Journalisten dürfen keine Kameras oder Mikrofone in den Sitzungssaal mitbringen.

Die Coronavirus-Pandemie hat dem Supreme Court nun ein neues Vorgehen aufgezwungen. Die neun Obersten Richter, von denen zwei schon über 80 Jahre alt sind, begannen vor knapp zwei Monaten mit der Telearbeit.

In dieser und in der kommenden Woche werden zu einer Reihe weiterer Fälle Anhörungen per Telefonkonferenz stattfinden. Mit besonderer Spannung wird der Dienstag kommender Woche erwartet: Dann wird sich der Gerichtshof mit dem Streit um die zurückgehaltenen Steuererklärungen von Präsident Donald Trump und seine Finanzunterlagen bei der Deutschen Bank befassen.

Trump will eine Übergabe der Dokumente an die New Yorker Staatsanwaltschaft und zwei Kongressausschüsse verhindern und ist deswegen nach mehreren juristischen Niederlagen bis vor den Supreme Court gezogen. In dem Gerichtshof sind konservative Richter in der Mehrheit. Trump selbst hat zwei von ihnen ernannt.