Trump kann Ausrichtung des Gerichts nun möglicherweise nachhaltig verändern

Oberster US-Richter Anthony Kennedy geht in Rente

Washington (AFP) - Am mächtigen Obersten Gericht der USA steht eine Neubesetzung bevor. Eines der Mitglieder des neunköpfigen Richterkollegiums, Anthony Kennedy, wird Ende Juli in den Ruhestand treten, wie das Gericht am Mittwoch in Washington mitteilte. Für Präsident Donald Trump eröffnet sich damit die Chance, die Kräfteverhältnisse am Supreme Court, auf lange Sicht zugunsten der Konservativen zu verschieben.

Richter Anthony Kennedy (M.) © AFP

Die obersten Richter werden vom Präsidenten vorgeschlagen, müssen aber für ihre Nominierung dann noch das grüne Licht des Senats bekommen. Sie werden auf Lebenszeit ernannt.

Es sei ihm eine "große Ehre" gewesen, dem Land als Bundesrichter zu dienen, erklärte Kennedy. Dem Obersten Gericht gehört er seit 30 Jahren an.

Kennedy ist zwar von seiner Grundausrichtung her konservativ, schlug sich aber bei manchen Entscheidungen auf die Seite der Linksliberalen im Richterkollegium - so etwa bei der Legalisierung der Homo-Ehe. Da jeweils vier der übrigen Richter klar dem konservativen oder linksliberalen Flügel zuzuordnen sind, spielte er oft die Rolle des Züngleins an der Waage.

Durch die Ernennung eines dezidiert konservativen Richters könnte Trump nun dem Supreme Court eine klar konservative Prägung geben. Voraussetzung ist, dass der Senat zustimmt. Seine Republikanische Partei hat dort nur eine hauchdünne Mehrheit von einer Stimme, und im November wird mehr als ein Drittel der Kongresskammer neu gewählt.