Gericht muss Nutzung von Lokalisierungsangaben erlauben

Oberstes US-Gericht schränkt Zugriff der Polizei auf Handydaten ein

Washington (AFP) - Das Oberste Gericht der USA hat die Befugnisse der Polizei bei der Auswertung privater Handydaten eingeschränkt. Der Supreme Court in Washington entschied am Freitag, dass die Polizeibehörden künftig eine richterliche Ermächtigung brauchen, wenn sie auf die Daten von Mobilfunktürmen zugreifen wollen, um den Standort eines Handynutzers herauszufinden. Diese sogenannten Geolokalisierungsdaten ermöglichen es, ein Bewegungsprofil des Nutzers zu erstellen - also nachzuvollziehen, wann er sich wo aufgehalten hat.

Daten aus Mobilfunktürmen ermöglichen die Lokalisierung von Handys © AFP

Das Oberste Gericht befand nun in seinem mit fünf gegen vier Stimmen ergangenen Urteil, dass die bisherige Polizeipraxis, diese Daten ohne vorherige richterliche Genehmigung auszuwerten, verfassungswidrig ist. Es sah einen Verstoß gegen den Vierten Zusatzartikel der US-Verfassung, der die Privatsphäre der Bürger vor "unverhältnismäßigen" Eingriffen des Staates schützt.

Der Supreme Court sieht in der Nachverfolgung der räumlichen Bewegungen eines Handys durch die Behörden einen sehr starken Eingriff in die Privatsphäre. Damit werde eine "nahezu perfekte Überwachung" erreicht - als ob der Nutzer eine elektronische Fußfessel tragen würde, hieß es in der Urteilsbegründung.

US-Bürgerrechtler sprachen von einer "historischen Entscheidung". Das Urteil sei ein "bahnbrechender Sieg" für den Schutz der Privatsphäre im digitalen Zeitalter, erklärte der Anwalt Nathan Freed Wessler, der die Bürgerrechtsvereinigung ACLU in dem Fall vertreten hatte. Es sei nun ein juristischer Pfad eröffnet, um auch andere Privatdaten - etwa aus E-Mails, sogenannten Smart-Home-Geräten und noch gar nicht erfundenen Technologien - besser gegen Zugriffe der Behörden zu schützen.