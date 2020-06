Laut Umweltschützern schlimmster derartiger Unfall in der Arktis überhaupt

Ölteppich nach verheerendem Kraftwerks-Unglück in Sibirien beseitigt

Moskau (AFP) - Nach dem verheerenden Öl-Unglück in der Arktis ist zumindest der riesige Diesel-Teppich auf dem Fluss Ambarnaja nach Angaben der russischen Behörden vollständig beseitigt worden. "Die Phase des Aufnehmens des Diesel-Wasser-Gemisches auf der Oberfläche des Flusses ist beendet", erklärte am Mittwoch das Katastrophenschutzministerium laut Berichten russischer Nachrichtenagenturen. Nun müssten die Pflanzen in und um den Fluss sowie das Flussbett gereinigt werden.

Diesel im Ambarnaja-Fluss in Sibirien © AFP

Bei dem Unglück im sibirischen Norilsk waren am 29. Mai rund 21.000 Tonnen Dieselöl aus einem Kraftwerks-Tank ausgelaufen und hatten weite Strecken des Flusses Ambarnaja sowie den 70 Kilometer langen Pjasino-See verschmutzt. Die Ölflecken in der Tundra waren selbst aus dem All zu sehen. Umweltschützern zufolge handelt es sich um den schlimmsten derartigen Unfall in der Arktis überhaupt. Die Chefin der russischen Umweltschutzbehörde, Swetlana Radionowa, sprach von einem Unfall "beispiellosen Ausmaßes".