Regierung plant Gedenkmauer mit Namen der österreichischen Holocaust-Opfer

Österreich erinnert an den "Anschluss" an Nazideutschland vor 80 Jahren

Wien (AFP) - Österreich hat am Montag des "Anschlusses" durch Nazi-Deutschland vor 80 Jahren gedacht und die Rolle des eigenen Landes kritisch reflektiert. "Österreich hat Mitverantwortung für die Gräueltaten der Nationalsozialisten", sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen während einer Gedenkveranstaltung auf der Wiener Hofburg. Als ein "bleibendes Zeichen des Erinnerns" will Österreichs Regierung eine Gedenkmauer in Wien errichten.

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen © AFP

Am 12. März 1938 marschierten deutsche Truppen in Österreich ein, dem Geburtsland Adolf Hitlers, um den "Anschluss" Österreichs an das Dritte Reich zu vollziehen. Die Einverleibung Österreichs durch Nazi-Deutschland gilt als Vorbote des Zweiten Weltkriegs.

Die "Verachtung für die Demokratie" habe sich bereits vor dem "Anschluss" schleichend in Österreich eingenistet, sagte Van der Bellen. Es bleibe die Lehre, dass "Diskriminierung der erste Schritt zur Entmenschlichung ist" und dass "Rassismus und Antisemitismus nicht einfach verschwinden, sondern auch heute im Kleinen wie im Großen weiter existieren", erklärte der 76-Jährige.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sagte, Österreich habe sich lange Zeit als "Opfer" des Nationalsozialismus betrachtet. Viele Menschen hätten damals aber auch das System unterstützt.

Bei vielen der Veranstaltungen zum Gedenktag am Montag waren Zeitzeugen anwesend. In öffentlichen Debatten ging es auch um die Verantwortung der Österreicher bei der Machtergreifung Hitlers. Österreichs Konservative bereiteten schon in den frühen 1930er Jahren dem Nationalsozialismus den Weg, indem sie die parlamentarische Demokratie abschafften und eine Einparteienherrschaft errichteten.

Alles sei schon vorbereitet gewesen, als die Nazis einmarschierten, sagte Kitty Suschny, die 1938 erst 13 Jahre alt war, bei einer Konferenz. Über Nacht sei ein Verbot für "Hunde und Juden" im Schlosspark Schönbrunn erlassen worden, erinnerte sich ein anderer Zeitzeuge. Am 15. März empfing eine jubelnde Menge Hitler in Wien.

Bis in die 1980er Jahre galt in Österreich weitgehend die Lesart vom Status als "erstem Opfer Adolf Hitlers". Erst 1994 rückte Wien offiziell von dieser Geschichtsbetrachtung ab. In einer Rede vor der israelischen Knesset erkannte der damalige Bundespräsident Thomas Klestil (ÖVP) die Mitverantwortung Österreichs an den Naziverbrechen an.

Zusätzlich zum Gedenktag will die österreichische Regierung aus konservativer ÖVP und rechtspopulistischer FPÖ am Mittwoch bei einer Kabinettssitzung über den Bau eines Mahnmals in Wien abstimmen. Die Namens-Gedenkmauer soll an die 66.000 österreichischen Opfer des Völkermords an den europäischen Juden erinnern.

Kanzler Kurz erklärte, für die jüdische Bevölkerung Österreichs habe 1938 "ein beispielloser Leidensweg" begonnen, "der uns auch heute noch beschämt und betroffen macht". "Dieses dunkle Kapitel unserer Geschichte darf nie in Vergessenheit geraten." Vizekanzler Heinz-Christian Strache von der FPÖ erklärte, "das Andenken an unsere vertriebenen und ermordeten jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger" müsse "uns eine ständige Verpflichtung sein".

Die FPÖ, zu deren Gründungsmitgliedern auch Altnazis gehörten, hat zwar wiederholt Neo-Nationalsozialismus, Rassismus und Antisemitismus verurteilt seit sie Teil der Regierung ist. Allerdings gibt es in der Partei eine starke Strömung - insbesondere innerhalb der Burschenschaften -, die Österreich als Teil einer größeren gesamtdeutschen oder "großdeutschen" Identität sieht.