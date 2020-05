Kurz: "Bin optimistisch, dass wir in den nächsten Wochen eine Lösung finden"

Österreich erwartet baldige Einigung mit Deutschland über Grenzöffnungen

Wien (AFP) - Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz erwartet eine baldige Einigung mit Deutschland über die coronabedingte Grenzschließung. "Ich bin optimistisch, dass wir mit Deutschland in den nächsten Wochen eine Lösung finden", sagte Kurz am Freitag laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA in Wien. Er begründete den möglichen Schritt mit den aktuell sehr niedrigen Zahlen der Corona-Neuinfektionen.

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz © AFP

Demnach gibt es auch "enge Gespräche" mit der EU-Kommission, um "faire Regeln" für die Grenzöffnungen zu schaffen. Eine Einigung werde es geben, "sobald Deutschland dazu bereit ist", sagte Kurz weiter. Sein Land hofft auf deutsche Urlauber spätestens in den Sommerferien, denn die Tourismusbranche des Alpenstaates ist stark von Gästen aus dem Nachbarland abhängig.

Zuletzt war der Druck auf Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gestiegen, die Grenzen zumindest nach Österreich und zur Schweiz wieder zu öffnen. Seehofer wies diese Forderung am Donnerstag allerdings zurück.

Am Montag hatte Seehofer die Verlängerung der seit März bestehenden Grenzkontrollen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark bis zum 15. Mai angeordnet. Auch Flugpassagiere aus Spanien und Italien werden weiterhin kontrolliert. An den Grenzen zu Belgien und den Niederlanden wird wie bisher von deutscher Seite nicht kontrolliert.