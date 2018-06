Mehr als 700 Polizisten und Soldaten im Einsatz

Österreich hält Grenzschutzübung gegen Flüchtlinge ab

Spielfeld (AFP) - Mitten im Streit um die EU-Asylpolitik hat Österreich eine Grenzschutzübung zur Abwehr von Flüchtlingen abgehalten. Am Grenzübergang Spielfeld nach Slowenien übten mehr als 700 Polizisten und Soldaten Szenarien wie während des starken Flüchtlingsandrangs im Jahr 2015, wie AFP-Reporter berichteten.

Grenzschutzübung in der Steiermark © AFP

Bei der Großübung stellten Polizeischüler Flüchtlinge dar, auch zwei Militär-Helikopter des Typs "Black Hawk" waren im Einsatz. Die Übung fand unter Aufsicht von Innenminister Herbert Kickl und Verteidigungsminister Mario Kunasek statt, die beide der rechtspopulistischen FPÖ angehören.

Vor fast drei Jahren waren tausende Flüchtlinge über die Balkanroute aus Slowenien über den Grenzübergang nach Österreich gekommen. Nach Angaben der österreichischen Polizei passieren aktuell nahezu keine Migranten den Grenzübergang auf ihrer Flucht nach Europa.

Österreich will eine restriktivere Migrationspolitik in Europa durchsetzen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) stellte sich zuletzt in der Flüchtlingsthematik hinter Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), der bestimmte Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückweisen will. Kurz kündigte zudem an, in einem solchen Fall ebenfalls umgehend zu reagieren.