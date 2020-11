Wien will Durchimpfungsrate von 50 Prozent erreichen

Österreich plant Start von Corona-Impfung bereits im Januar

Wien (AFP) - Österreich will mit der Impfung seiner Bevölkerung gegen das Coronavirus im Januar beginnen. Dabei sollen ältere Menschen, Risikogruppen sowie das Gesundheitspersonal zuerst geimpft werden, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Dienstag in Wien mitteilte. Ziel sei eine Durchimpfungsrate von mindestens 50 Prozent, wobei die Impfung freiwillig ist.

Wiener Innenstadt im Lockdown © AFP

Das Land werde mehr als 16 Millionen Dosen des Impfstoffs über die Europäische Union beschaffen, erklärte Clemens Martin Auer, der die Pandemiebekämpfung des Gesundheitsministeriums koordiniert. Für den Ankauf stünden 200 Millionen Euro zur Verfügung. Jeder Mensch muss zweimal innerhalb eines Zeitraums von ungefähr drei bis vier Wochen geimpft werden. Für nicht priorisierte Gruppen würden die Impfstoffe ab etwa April zur Verfügung stehen, hieß es aus dem Ministerium weiter.

Österreich beginnt Anfang Dezember ebenfalls mit flächendeckenden Massentests. Das Land befindet sich derzeit wegen hoher Infektionszahlen mitten in einem zweiten strikten Lockdown. Zur Eindämmung der Pandemie sind seit einer Woche Schulen und nicht dringend notwendige Geschäfte geschlossen, außerdem gibt es eine ganztägige Ausgangssperre.

Derweil stellte auch Spanien seinen Plan zur Impfung der Bevölkerung vor. Wie die Regierung in Madrid am Dienstag mitteilte, soll die Kampagne auch ab Januar beginnen. Zuerst werden die Menschen in Altersheimen geimpft, die besonders schwer von der Pandemie betroffen sind.