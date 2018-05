Oettinger legt Vorschlag für EU-Finanzen nach 2020 vor

Brüssel (AFP) - Die EU-Kommission legt am Mittwoch ihren Vorschlag für die Finanzausstattung der Europäischen Union im kommenden Jahrzehnt vor. Haushaltskommissar Günther Oettinger erläutert gegen Mittag seine Pläne für den mehrjährigen EU-Finanzrahmen von 2021 bis 2027. Er hat im laufenden Sieben-Jahres-Zeitraum ein Volumen von 1087 Milliarden Euro. Wegen des EU-Austritts Großbritanniens und neuer EU-Aufgaben bei Migration und Verteidigung plant Oettinger deutliche Kürzungen bei den Fördergeldern für Bauern und Regionen.

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger © AFP

Zudem will die Kommission höhere Beiträge der verbleibenden 27 EU-Mitgliedstaaten fordern. Auf Widerstand in osteuropäischen Staaten stoßen Pläne, die EU-Fördergelder an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien zu knüpfen. Oettinger wird voraussichtlich auch Deutschlands Forderung berücksichtigen, bei der Vergabe von EU-Mitteln künftig Anstrengungen von Kommunen und Regionen bei der Flüchtlingsaufnahme zu honorieren. Dem mehrjährigen Finanzrahmen müssen die Mitgliedstaaten einstimmig zustimmen.