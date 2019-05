Brüssel empfiehlt voraussichtlich Anfang Juni Eröffnung von Defizitverfahren

Offizielle Warnung der EU-Kommission an Italien wegen Haushaltsdefizits erwartet

Brüssel (AFP) - Die EU-Kommission fordert von Italien Erklärungen zu seiner schlechten Haushaltslage. Die Brüsseler Behörde wollte noch am Mittwoch ein entsprechendes Schreiben an die Regierung in Rom schicken, wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus EU-Kreisen erfuhr. Der Brief ist ein vorbereitender Schritt für ein mögliches EU-Defizitverfahren, an dessen Ende eine Strafe in Höhe von 0,2 Prozent des italienischen Bruttoinlandsprodukts stehen könnte.

In dem Schreiben werde Italien aufgefordert, sich zur "Entwicklung seiner Staatsschulden und seinem strukturellen Haushaltsdefizit" zu äußern, hieß es. Die Regierung in Rom habe bis zum Wochenende Zeit für eine Antwort. Es wird erwartet, dass die EU-Kommission am 5. Juni die Eröffnung eines Defizitverfahrens empfehlen wird.

Der italienische Innenminister Matteo Salvini hatte am Dienstag bereits erklärt, dass er mit einem Strafverfahren rechne. "Wir werden sehen, ob dieser kleine Brief aus Brüssel, in dem sie uns für die in der Vergangenheit angesammelten Schulden sanktionieren, ankommt", spottete er.

Italiens Gesamtverschuldung ist mit über 130 Prozent der Wirtschaftsleistung die zweithöchste in der Eurozone. Der EU-weite Grenzwert liegt bei 60 Prozent. Salvini, dessen rechtspopulistische Lega bei der Europawahl zur stärksten politischen Kraft in Italien wurde, kündigte seither an, er wolle sich für neue "Regeln" in der EU einsetzen.

Die EU-Kommission hatte bereits Ende vergangenen Jahres die Haushaltsplanungen der populistischen Regierung in Rom für 2019 scharf kritisiert und mit einem Strafverfahren gedroht. Nach dem Verzicht Roms auf rund zehn Milliarden Euro Ausgaben einigten sich beide Seiten aber schließlich.

Im Februar senkte die Kommission dann die Wachstumsprognose für Italien in diesem Jahr drastisch von 1,2 auf 0,2 Prozent. Rom wurde erneut aufgefordert, den Staatshaushalt zu sanieren und über Reformen Risiken für die Wirtschaft zu verringern.