Regisseur wirft französischem Präsidenten mangelndes Geschichtsbewusstsein vor

Oliver Stone findet Besuch Macrons bei Trump "sehr deprimierend"

Teheran (AFP) - Der Filmregisseur Oliver Stone hat den Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei US-Präsident Donald Trump als "sehr deprimierend" empfunden. Dieser markiere eine Rückkehr zum "Imperalismus des alten Frankreich", sagte Stone, der halber Franzose ist, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP in Teheran. "Besonders schockiert" sei er gewesen, als Macron neben Trump für eine Überarbeitung des 2015 abgeschlossenen Atomabkommens mit dem Iran plädiert habe. "Ich konnte es nicht glauben."

Stone (rechts) mit Reza Mir Karimi, Direktor des Filmfestivals in Teheran © AFP

"Ich kann mich sehr gut dran erinnern, wie Präsident (Jacques) Chirac voller Stolz Nein zu George Bush gesagt hat, als dieser in den Irak einmarschieren wollte", sagte Stone mit Verweis auf das Jahr 2003. "Nun diesen jungen Mann zu sehen, der kein großes Geschichtsbewusstsein hat oder Erinnerungen an die großen französischen Traditionen", sei "sehr deprimierend" gewesen, sagt er nach einer Pressekonferenz anlässlich eines Filmfestivals in Teheran.

Macron wolle wie der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy "neben den Amerikanern stehen als Zeichen französischer Macht", sagte Stone. Er sehe "eine Rückkehr zum Kolonialismus und Imperialismus des alten Frankreich". Dem habe aber schon der frühere Präsident Charles De Gaulle abgeschworen, als er im Algerienkrieg 1958-59 den Abzug Frankreichs eingeleitet habe. "Herr Macron muss lernen, dass er kein Imperialist sein kann."

Macron und Trump hatten sich bei ihrem Treffen in Washington für ein "neues" Abkommen mit dem Iran ausgesprochen. Er hoffe auf die Ausarbeitung "eines neuen Deals mit dem Iran", von dem das Atomabkommen ein Teil sein könne, sagte Macron bei einer Pressekonferenz mit Trump. Trump hatte seinem französischen Gast einen herzlichen Empfang in Washington bereitet.