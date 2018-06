Linke und Grüne sehen in Konflikt mit Merkel Wahlkampfmanöver

Opposition greift in Bundestagsdebatte Innenminister Seehofer an

Berlin (AFP) - In einer aktuellen Stunde im Bundestag zur Flüchtlingspolitik hat die Opposition Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) heftig kritisiert. FDP-Parlamentsgeschäftsführer Marco Buschmann warf der Bundesregierung angesichts des massiven Konflikts in der Union zudem Chaos vor. "Das sorgt für Frust und Enttäuschung in der Bevölkerung", sagte Buschmann am Freitag im Bundestag.

Horst Seehofer © AFP

Eine Regierung, die nicht in der Lage sei, zu dem "Top-Thema" Flüchtlinge einen klaren Plan vorzulegen, "darf sich nicht wundern, dass die Menschen immer verärgerter reagieren", fügte der FDP-Politiker hinzu. In der von seiner Partei beantragten aktuellen Stunde ging es um den "Masterplan Migration" von Seehofer, dessen angekündigte Veröffentlichung der CSU-Chef wegen eines Konflikts mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag absagen musste. Seitdem eskalierte der Streit zwischen den beiden.

Anders als Seehofer lehnt Merkel es ab, auf Grundlage einer nationalen Entscheidung bereits in anderen EU-Staaten registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze abzuweisen. Die Kanzlerin setzt auf eine europäische Lösung. Seehofer war bei der Debatte im Bundestag anwesend, trat aber nicht ans Rednerpult.

Die AfD machte deutlich, dass sie das Vorhaben Seehofers für "ungenügend" hält. Seehofer wolle nur bereits registrierte Flüchtlinge zurückweisen und fordere damit nicht einmal das rechtlich Mögliche, sagte der Abgeordnete Gottfried Curio. Konsequenz des Plans sei aber, dass sich die Flüchtlinge dann eben nicht mehr in anderen EU-Staaten registrieren ließen.

Linke und Grüne warfen dem Innenminister vor, mit seinen Forderungen Wahlkampf für die CSU in Bayern zu betreiben. "Der Innenminister will ein aufgeheiztes Klima schaffen, um sich im bayerischen Wahlkampf als Scharfmacher in Sachen Flüchtlingspolitik in Szene zu setzen", sagte die Linken-Abgeordnete Ulla Jelpke. Dies sei "verantwortungslos".

In Bayern finden im Oktober Landtagswahlen statt. Nach aktuellen Umfragen muss die CSU wegen einer starken AfD um ihre absolute Mehrheit fürchten.

Die Grünen-Politikerin Filiz Polat warf Seehofer ebenfalls vor, Wahlkampf in Berlin für Bayern machen zu wollen, anstatt Probleme zu lösen. Damit stürze er "nicht nur Deutschland sondern auch Europa in eine Krise, und das ist unverantwortlich".

Der für die SPD sprechende Berliner Innensenator Andreas Geisel plädierte ebenfalls für ein europäisches Vorgehen in der Asylpolitik. "Entscheidend für den Erfolg in der Asyl- und Flüchtlingspolitik sind nicht die Abschiebungen oder Zurückweisungen an den Grenzen", sagte Geisel. "Entscheidend auch unter Sicherheitsaspekt ist gelingende Integration im Inneren unseres Landes. Entscheidend ist europäische Zusammenarbeit - nicht Abschottung."

Der CSU-Abgeordnete Michael Kuffer verteidigte Seehofer. Die Frage der Zurückweisung an der Grenze sei rechtlich und politisch "klar gelöst", weil sie in vielen europäischen Nachbarstaaten "mittlerweile Realität" sei. "Und deshalb muss die Zurückweisung an der Grenze zum Maßnahmenpaket gehören, wenn wir nicht Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen wollen", forderte Kuffer.

Der CDU-Innenexperte Mathias Middelberg wies Kritik an CDU und CSU wegen des aktuellen Konflikts zurück. Für CDU und CSU sei die Flüchtlingspolitik ein Kernthema, mit der sich die Union eingehend befasse. Und wenn es auch "Probleme und Streitfragen unter uns selbst gibt", werde die Union dies "intensiv aufarbeiten".