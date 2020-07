Oppositioneller gewinnt offenbar Präsidentenwahl in Dominikanischer Republik

Rivalen erkennen Sieg von Sozialdemokrat Abinader an

Santo Domingo (AFP) - Die Präsidentschaftswahl in der Dominikanischen Republik hat offenbar der Oppositionspolitiker Luis Abinader gewonnen. Die Rivalen des 52-jährigen Sozialdemokraten erkannten in der Nacht zum Montag seinen Sieg an. Die bisherigen Teilergebnisse zeigten eine "unumkehrbare Tendenz", räumte Abinaders Hauptkonkurrent Gonzalo Castillo von der bislang regierenden Dominikanischen Befreiungspartei (PLD) ein.

Abinader rief sich selbst zum Sieger aus. "Wir haben gewonnen", sagte der Anführer der Modernen Revolutionären Partei (PRM) vor Anhängern in seiner Wahlkampfzentrale in der Hauptstadt Santo Domingo. Laut von der zentralen Wahlkommission veröffentlichten Teilergebnissen kam Abinader auf 53 Prozent. Castillo lag abgeschlagen bei nur 37 Prozent. Diese Teilergebnisse beruhten auf Auszählungen in 56,5 Prozent der Wahllokale.

Sollte sich bestätigen, dass Abinader die absolute Mehrheit holte, wäre auch kein zweiter Wahlgang erforderlich. Der bisherige Staatschef Danilo Medina von der Mitte-Links-Partei PLD durfte nach zwei Amtszeiten nicht erneut kandidieren. Die PLD stellte in den vergangenen 16 Jahren ununterbrochen den Präsidenten in dem Karibikstaat.

Rund 7,5 Millionen Bürger waren zu der Wahl aufgerufen gewesen. Neben dem Präsidenten wurden 32 Senatoren und 190 Abgeordnete im Unterhaus gewählt. Überschattet wurde der Urnengang von einem tödlichen Zwischenfall. Bei einem Streit wurde vor einem Wahllokal in Santo Domingo ein Mann erschossen, wie die Polizei mitteilte.

Der Täter hatte den Angaben zufolge während eines Wortgefechts zwischen Anhängern verschiedener Parteien das Feuer eröffnet. Ein zweiter Mann wurde verletzt. Der Verdächtige konnte fliehen. Schon bei den Kommunalwahlen im Februar war es in der Dominikanischen Republik zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Zwei Menschen wurden damals erschossen.

Die Wahl war ursprünglich schon für Mitte Mai geplant gewesen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. In dem Karibikstaat wurden bis Sonntag rund 37.400 Infektionen verzeichnet, die offizielle Zahl der Todesopfer lag bei 794. Die Infektionsrate nahm zuletzt zu. Am Sonntag wurden 1241 neue Ansteckungsfälle binnen 24 Stunden gezählt, womit ein Rekordanstieg erreicht wurde.