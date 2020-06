Wahl vom Vorjahr wurde wegen Wahlbetrugs annulliert

Oppositionsführer Chakwera als neuer Präsident Malawis vereidigt

Lilongwe (AFP) - In Malawi ist Oppositionsführer Lazarus Chakwera zum neuen Präsidenten gewählt worden. Chakwera legte den Eid am Sonntag vor tausenden Anhängern in der Hauptstadt Lilongwe ab. Der 65-Jährige hatte die Präsidentenwahl in dem südostafrikanischen Land mit knapp 59 Prozent der Stimmen gewonnen. Amtsinhaber Peter Mutharika erhielt 800.000 Stimmen weniger als sein Herausforderer, wie der Leiter der Wahlkommission am Samstag bekannt gab.

Malawis neuer Präsident Lazarus Chakwera © AFP

Die Abstimmung musste wiederholt werden, nachdem die Wahl vom Mai 2019 wegen massiven Betrugs annulliert worden war. 6,8 Millionen Menschen waren am Dienstag erneut zur Stimmabgabe aufgerufen, mehr als vier Millionen beteiligten sich nach offiziellen Angaben an der Wahl. Die Auszählung der Wahlzettel zog sich über vier Tage hin.

Wahlsieger Chakwera sprach nach der Bekanntgabe des Ergebnisses von einem "Sieg für die Malawier, einem Sieg für die Demokratie, einem Sieg für die Justiz". Der ehemalige evangelikale Pastor, der seit 2013 die Kongresspartei Malawis anführt, versprach, "ein neues Malawi aufzubauen".

Wahlverlierer Mutharika stellte das Ergebnis bereits vor der Veröffentlichung in Frage und sprach von Unregelmäßigkeiten. "Wir glauben, dass die meisten an die Wahlkommission weitergeleiteten Ergebnisse nicht den Willen der Wähler widerspiegeln", sagte er vor Journalisten.

Anfang Februar hatte das Verfassungsgericht des afrikanischen Staates in einem spektakulären Urteil erklärt, Mutharika sei "nicht ordnungsgemäß gewählt" worden. Das Gericht stellte fest, dass Wahlbeamte mit Tipp-Ex Stimmzettel manipuliert hatten und nur ein Viertel der Stimmen überprüft wurde. Das oberste Berufungsgericht bestätigte im Mai dieses Jahres die Annullierung.

Der 79-jährige Mutharika, der seit 2014 an der Macht war, erhielt bei der später annullierten Wahl vom Mai 2019 38,6 Prozent der Stimmen. Chakwera kam damals auf 35,4 Prozent.