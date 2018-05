Festnahme bei nicht genehmigter Demonstration in Moskau

Oppositionsführer Nawalny bei Anti-Putin-Protesten festgenommen

Moskau (AFP) - Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny ist bei den landesweiten Protesten gegen Präsident Wladimir Putin festgenommen worden. Polizisten nahmen Nawalny am Samstag bei einer nicht genehmigten Demonstration im Zentrum von Moskau fest, wie AFP-Journalisten berichteten. Nawalny, der bei der Präsidentenwahl im März nicht kandidieren durfte, hatte für Samstag zu landesweiten Protesten gegen Putins bevorstehende, erneute Amtseinführung aufgerufen.

Festnahme von Nawalny in Moskau © AFP

Bereits zuvor waren in anderen Städten dutzende Anhänger von Nawalny festgenommen worden. Im sibirischen Krasnojarsk seien 14 Demonstranten und ein Journalist zum Teil mit Gewalt in Gewahrsam genommen worden, teilte die Bürgerrechtsorganisation OVD-Info mit. In Tscheljabinsk im südlichen Ural wurden nach Angaben eines Aktivisten drei Menschen noch vor Beginn der Demonstration festgenommen. Im sibirischen Barnaul gab es nach Angaben von Nawalnys Team mindestens zehn Festnahmen.

Putin hatte die Präsidentschaftswahl im März mit mehr als 76 Prozent der Stimmen klar gewonnen - nicht zuletzt weil sein Hauptwidersacher Nawalny von der Wahl ausgeschlossen war. Putin wird am Montag für seine vierte Amtszeit als Präsident vereidigt.