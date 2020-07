Sozialdemokrat Abinader in Teilergebnissen bei rund 55 Prozent

Oppositionskandidat bei Präsidentenwahl in Dominikanischer Republik vorn

Santo Domingo (AFP) - Bei der Präsidentschaftswahl in der Dominikanischen Republik liegt der Oppositionspolitiker Luis Abinader in ersten Teilergebnissen klar vorn. Der 52-jährige Anführer der sozialdemokratischen Modernen Revolutionären Partei (PRM) kam am Sonntagabend nach Auszählung von 20 Prozent der Stimmen auf 54,7 Prozent, wie die zentrale Wahlkommission mitteilte. Gonzalo Castillo von der regierenden Dominikanischen Befreiungspartei (PLD) lag demnach nur bei rund 36 Prozent.

Luis Abinader bei der Stimmabgabe © AFP

Sollte es bei diesem deutlichen Vorsprung bleiben und Abinader die absolute Mehrheit erringen, wäre kein zweiter Wahlgang erforderlich. Schon nach nur einem Wahlgang stünde dann fest, dass die Mitte-Links-Partei PLD erstmals seit 16 Jahren die Macht verliert. Der bisherige Staatschef Danilo Medina durfte nach zwei Amtszeiten nicht erneut kandidieren.

Rund 7,5 Millionen Bürger waren in dem Karibikstaat zur Wahl aufgerufen gewesen. Neben dem Präsidenten wurden 32 Senatoren und 190 Abgeordnete im Unterhaus gewählt. Überschattet wurde der Urnengang von einem tödlichen Zwischenfall. Bei einem Streit wurde vor einem Wahllokal in der Hauptstadt Santo Domingo wurde ein Mann erschossen, wie die Polizei mitteilte.

Der Täter hatte den Angaben zufolge während eines Wortgefechts zwischen Anhängern verschiedener Parteien das Feuer eröffnet. Ein zweiter Mann wurde verletzt. Der Verdächtige konnte fliehen. Schon bei den Kommunalwahlen im Februar war es in der Dominikanischen Republik zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Zwei Menschen wurden damals erschossen.

Die Wahl war ursprünglich schon für Mitte Mai geplant gewesen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. In dem Karibikstaat wurden bis Sonntag rund 37.400 Infektionen verzeichnet, die offizielle Zahl der Todesopfer lag bei 794. Die Infektionsrate nahm zuletzt zu. Am Sonntag wurden 1241 neue Ansteckungsfälle binnen 24 Stunden gezählt, womit ein Rekordanstieg erreicht wurde.