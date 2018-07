Ungarischer Regierungschef zu Besuch beim Kreml-Chef

Orban kritisiert bei Treffen mit Putin EU-Sanktionen gegen Russland

Moskau (AFP) - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat bei einem Treffen mit Kreml-Chef Wladimir Putin in Moskau die EU-Sanktionen gegen Russland kritisiert. "Wegen dieser Maßnahmen verlieren wir Möglichkeiten", sagte Orban nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen am Sonntag in Moskau. "Wenn es keine Sanktionen gäbe, könnten wir mehr kooperieren und größere Fortschritte machen."

Ungarns Regierungschef Orban (l.) bei Wladimir Putin © AFP

Orban, der gute Beziehungen zu Putin unterhält, hatte den russischen Staatschef getroffen, weil er sich in Moskau das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft Frankreich gegen Kroatien anschauen wollte. Putin sagte während der Begegnung, die Beziehungen zwischen Russland und Ungarn entwickelten sich in eine positive Richtung.

Ungarn gehört der Europäischen Union an. Seine nationalkonservative Regierung gerät aber immer wieder mit Brüssel aneinander, etwa in Fragen der Rechtsstaatlichkeit oder bei der Einwanderungspolitik. Orban hat sich zu einer "illiberalen" Version von Demokratie bekannt und Russland als Vorbild gelobt.