Womöglich größter Massenprotest seit Ende des Kommunismus 1989

Organisatoren: Rund 250.000 Tschechen demonstrieren gegen Regierungschef Babis

Prag (AFP) - In der tschechischen Hauptstadt Prag sind nach Angaben der Veranstalter am Sonntag rund 250.000 Menschen gegen Regierungschef Andrej Babis auf die Straße gegangen. Sie forderten den Rücktritt des Ministerpräsidenten, der im Verdacht steht, als Unternehmer unrechtmäßig von EU-Subventionen profitiert zu haben.

Mann mit tschechischer Flagge vor Demonstranten © AFP

Auf Luftbildern sehe es so aus, als seien rund 250.000 Menschen auf der Straße, sagte Mikulas Minar von der Nichtregierungsorganisation "Eine Million Momente für die Demokratie", die zu dem Massenprotest aufgerufen hatte. Die Demonstration wäre damit die größte in Tschechien seit dem Ende des Kommunismus im Jahr 1989.

Seit Ende April gibt es in Prag und in anderen Städten in Tschechien immer wieder Kundgebungen gegen Babis. Vor zweieinhalb Wochen beteiligten sich in der Hauptstadt nach Angaben der Veranstalter 120.000 Demonstranten.