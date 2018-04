Ost-Ministerpräsidenten treffen sich in Sachsen-Anhalt mit Merkel

Bad Schmiedeberg (AFP) - Die ostdeutschen Ministerpräsidenten treffen sich am Mittwoch (11.30 Uhr) in Bad Schmiedeberg in Sachsen-Anhalt zu ihrer Regionalkonferenz. Themen des turnusgemäßen Treffens, zu dem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet wird, sind unter anderem die gesamtdeutsche Strukturförderung und die Zukunft der EU-Förderpolitik. Die Ost-Ministerpräsidentenkonferenz steht derzeit unter dem Vorsitz von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).

Reiner Haseloff (CDU) sitzt Ost-Ministerpräsidentenkonferenz vor © AFP

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte (CDU), forderte im Vorfeld eine eine verstärkte Ansiedlung von Bundesbehörden im Osten. Dies müsse auch bei der neuen Verkehrsinfrastrukturgesellschaft und beim Fernstraßenbundesamt berücksichtigt werden.