Polizei registriert bei Großeinsatz nur einzelne Zwischenfälle

Ostritzer Bürger stellen sich mit Friedensfest gegen Neonazis

Ostritz (AFP) - Ostritzer Bürger und zahlreiche weitere Menschen haben sich am Samstag mit einem Friedensfest gegen ein Neonazi-Festival in der 2300-Einwohner-Ortschaft im Osten Sachsens gestellt. Mehr als 3000 Menschen besuchten laut den Veranstaltern das Friedensfest, gut einhundert nahmen laut Polizei zudem an einer Demonstration gegen das Neonazi-Festival teil. Gegen mehrere Rechtsextreme wird unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Sprengstoffgesetz ermittelt.

Menschenkette gegen Neonazis in Ostritz © AFP

Bereits am Freitagabend war zur Eröffnung des Friedensfestes unter anderem am Markt in Ostritz eine Menschen- und Lichterkette organisiert worden. Am Samstag nahmen auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und die parteilose Ostritzer Bürgermeisterin Marion Prange an dem Fest teil. Es gab ein buntes Bühnenprogramm.

"Ostritz und seine Gäste setzen gemeinsam mit dem Friedensfest wieder ein deutliches Zeichen: Hier ist kein Platz für Rassismus, Extremismus, Hass und Hetze", schrieb Kretschmer im Internetdienst Twitter. Der leitende Kriminaldirektor Klaus Hecht erklärte am Sonntag: "Der Gegenprotest war friedlich, bunt und hat ein deutliches Zeichen gesetzt." Insgesamt sei es ein "ruhiger Einsatz" in Ostritz gewesen.

Das Neonazi-Festival hatte nach Polizeiangaben deutlich weniger Teilnehmer als im vergangenen Jahr, als etwa 1200 Rechtsextreme angereist waren. Die Polizei leitete 18 Ermittlungsverfahren wegen diverser Straftaten ein, die alle dem rechten Spektrum zugeordnet wurden.

Dabei ging es unter anderem um das Mitführen verbotener Messer sowie den Verkauf von T-Shirts mit verfassungsfeindlichen Symbolen. Auch ein Gürtel mit einem Hakenkreuz wurde demnach sichergestellt. In der Nacht zum Sonntag brach die Polizei den Angaben zufolge den Auftritt einer Band ab, von der "ein strafbarer Liedtext" vorgetragen wurde.

Für die örtliche Polizei bedeuteten das Neonazi-Festival und der Gegenprotest einen Großeinsatz. Zeitweise seien bis zu 900 Beamte eingesetzt worden, erklärte Hecht. Zur Verstärkung waren neben der sächsischen Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei auch Polizisten aus Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Bremen und Baden-Württemberg im Einsatz.