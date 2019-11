Schwer kranker 69-Jähriger für Behandlung auf Kaution frei

Pakistans Ex-Regierungschef Sharif in Sanitätsflugzeug nach London ausgeflogen

Lahore (AFP) - Der erst kürzlich aus gesundheitlichen Gründen aus der Haft entlassene, frühere pakistanische Regierungschef Nawaz Sharif ist zur medizinischen Behandlung nach London ausgeflogen worden. Der schwer erkrankte 69-Jährige habe Pakistan am Dienstag an Bord eines Sanitätsflugzeugs verlassen, teilten sein Arzt und enge Vertraute mit. Sharif leidet an einer Autoimmunkrankheit, hohem Blutdruck und eingeschränkten Nierenfunktionen. Seinem Arzt zufolge schwebt er in Lebensgefahr.

Anhänger umringen Fahrzeug mit Sharif © AFP

Der wegen Korruption verurteilte Sharif war Ende Oktober gegen Zahlung einer Kaution aus der Haft entlassen worden, damit er sich medizinisch behandeln lassen kann. Ihm wurde dafür eine Frist von vier Wochen gewährt, die aber auch noch verlängert werden kann.

Sharif war seit 1990 drei Mal Regierungschef von Pakistan, brachte jedoch keine Amtszeit zu Ende. Er wurde im Dezember 2018 wegen Korruption zu sieben Jahren Haft verurteilt. Ihm waren Enthüllungen aus den sogenannten Panama Papers zum Verhängnis geworden.