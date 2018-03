Guterres fordert nach Tod von 16 Palästinensern unabhängige Untersuchung

Palästinenser setzen Protestaktionen im Gazastreifen fort

Gaza (AFP) - Nach den blutigen Zusammenstößen mit israelischen Sicherheitskräften haben palästinensische Demonstranten im Gazastreifen am Samstag ihre Protestaktionen an der Grenze zu Israel fortgesetzt. Bei den Protesten waren am Vortag mindestens 16 Menschen von israelischen Soldaten getötet und mehr als 1400 weitere verletzt worden. UN-Generalsekretär Antonio Guterres forderte eine "unabhängige und transparente Untersuchung" zu der Gewalt. Allgemein wuchs die Sorge vor einer weiteren Eskalation.

Hinterbliebene trauern um erschossenen Demonstranten © AFP

Die Demonstranten versammelten sich am Samstag in einem Zeltcamp an der Grenze, um ihre Proteste für ein "Recht auf Rückkehr" nach Israel weiterzuführen. Zuvor hatten tausende Menschen an der Bestattung der ersten der Getöteten teilgenommen. Für den Gazastreifen und das Westjordanland galt zudem ein Generalstreik.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas erklärte den Samstag zum nationalen Tag der Trauer. Er machte Israel für die Toten verantwortlich. "Die große Zahl von Märtyrern und Verwundeten bei friedlichen Protesten zeigt, dass die internationale Gemeinschaft einschreiten muss, um unser palästinensisches Volk zu schützen", sagte Abbas.

Ein israelischer Armeesprecher sagte hingegen, es habe sich "nicht um eine Protestkundgebung" gehandelt, sondern um "organisierte terroristische Aktivitäten". Er beschuldigte die radikalislamischen Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, hinter den Protesten zu stehen, und drohte mit einem Angriff auf die mutmaßlichen Drahtzieher im Gazastreifen.

Der Freitag war der blutigste Tag im Gazastreifen seit 2014. Zehntausende Palästinenser hatten am "Tag des Bodens" für ein "Recht auf Rückkehr" nach Israel demonstriert. Die israelische Armee sprach von 30.000 Teilnehmern, unter denen sich auch Frauen und Kinder befanden. Die Kundgebungen waren der Auftakt wochenlanger Protestaktionen.

Israelische Sicherheitskräfte gingen mit aller Härte gegen Demonstranten nahe der gesicherten Grenzanlage zu Israel vor und setzten scharfe Munition und Tränengas ein. Sie reagierten nach eigenen Angaben auf Angriffe mit brennenden Reifen, Steinen und Brandbomben.

Einige Palästinenser versuchten nach Armeeangaben, den Grenzzaun zu zerstören und nach Israel vorzudringen. Die israelische Regierung hatte aus Sorge vor einem Massenausbruch über die Grenze zusätzliche Soldaten in das Gebiet beordert, darunter auch zahlreiche Scharfschützen.

Nach den blutigen Auseinandersetzungen traf sich der UN-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung, konnte sich aber auf keine gemeinsame Entschließung einigen. Mehrere Redner riefen beide Seiten zur Zurückhaltung auf.

Auch die Bundesregierung forderte Israelis und Palästinenser zur Mäßigung auf. Die Beteiligten müssten alles "unterlassen, was eine weitere Eskalation hervorrufen und erneut Menschen gefährden würde", erklärte das Auswärtige Amt. Die Entwicklung zeige erneut, "wie dringend nötig es ist, dass beide Seiten wieder Verhandlungen aufnehmen". Die Friedensgespräche liegen bereits seit langem auf Eis.

Der "Tags des Bodens" erinnert an die gewaltsame Niederschlagung von Protesten arabischer Bauern gegen die Enteignung ihres Landes im Norden Israels am 30. März 1976. Die Proteste sollen sechs Wochen dauern, bis Mitte Mai. Offiziell werden sie von der Zivilgesellschaft organisiert, sie werden aber von der radikalislamischen Hamas unterstützt.