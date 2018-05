83-Jähriger litt an Lungenentzündung - Sorge um Gesundheitszustand

Palästinenserpräsident Abbas nach acht Tagen aus Krankenhaus entlassen

Ramallah (AFP) - Der an einer Lungenentzündung erkrankte Palästinenserpräsident Mahmud Abbas ist am Montag nach achttägiger Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er werde ab Dienstag wieder in seinem Büro arbeiten, sagte der 83-Jährige vor Journalisten beim Verlassen der Klinik bei Ramallah im besetzten Westjordanland.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas am 14. Mai © AFP

Abbas war am 20. Mai wegen Komplikationen nach einer Operation am Ohr ins Krankenhaus eingeliefert worden. Zudem klagte er über Schmerzen in der Brust. Die Ärzte behandelten den Politiker nach deren Angaben wegen einer Infektion in der Lunge.

Der Gesundheitszustand des betagten Palästinenserpräsidenten hatte immer wieder für Spekulationen gesorgt. Die Frage der Nachfolge an der Spitze der Palästinenserführung ist bislang offen.