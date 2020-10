Familie: 65-Jähriger in keiner guten Verfassung

Palästinenservertreter Erakat zu Corona-Behandlung in Klinik in Jerusalem

Ramallah (AFP) - Der mit dem Coronavirus infizierte führende Palästinenservertreter Sajeb Erakat ist wegen seines verschlechterten Gesundheitszustands in ein israelisches Krankenhaus eingeliefert worden. Die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) teilte am Sonntag mit, dass der Chefunterhändler der Palästinenser im Nahost-Konflikt und PLO-Generalsekretär in einer Klinik in Jerusalem behandelt werde. Er sei in keiner guten Verfassung, sagte sein Bruder Saber Erakat der Nachrichtenagentur AFP.

Palästinensischer Chefunterhändler Sajeb Erakat © AFP

Die PLO hatte bereits am 9. Oktober mitgeteilt, dass sich der unter chronischen Lungenproblemen leidende 65-Jährige wegen der Infektion eine Auszeit nehme. Nun teilte die PLO mit, Erakat müsse wegen der Lungenkrankheit "Covid-19 und wegen chronischer Atemprobleme in einem Krankenhaus" in Jerusalem behandelt werden. Zuvor war von einer Klinik in Tel Aviv die Rede gewesen.

Erakat hatte 2017 wegen Lungenfibrose in einem US-Krankenhaus eine Transplantation erhalten; als Transplantationspatient und wegen seines Alters gehört er zur Corona-Risikogruppe.

Erakat ist einer der bekanntesten palästinensischen Politiker und ein Vertrauter von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. In den vergangenen Wochen hatte er immer wieder die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und mehreren arabischen Golfstaaten ohne eine vorherige Lösung des Nahost-Konfliktes kritisiert.

Im von Israel besetzten Westjordanland mit seinen 2,8 Millionen Einwohnern wurden bislang 42.490 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen, 381 Infizierte starben. Im von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Gazastreifen, in dem rund zwei Millionen Palästinenser leben, meldeten die Behörden insgesamt 4650 Infektions- und 27 Todesfälle.