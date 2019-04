Israelische Armee eröffnet bei Zusammenstößen an der Grenze das Feuer

Palästinensischer Jugendlicher bei Protesten im Gazastreifen getötet

Gaza (AFP) - Bei erneuten Zusammenstößen an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen hat die israelische Armee am Freitag einen palästinensischen Jugendlichen getötet. Der 15-Jährige sei östlich des palästinensischen Flüchtlingslagers Dschabalia im Nordosten der Enklave "in den Bauch geschossen" worden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Gaza-Stadt. Mindestens 48 weitere seien bei den Zusammenstößen an mehreren Orten entlang der Grenze verletzt worden.

Palästinenser und israelische Truppen im Süden Gazas © AFP

Ein Sprecher der israelischen Armee sagte der Nachrichtenagentur AFP, etwa 7400 Menschen hätten sich an verschiedenen Stellen entlang der Grenze an Protesten beteiligt. "Die Aufrührer warfen Steine und es gab mehrere Versuche, den Sicherheitszaun zu durchbrechen", erklärte er. Die Truppen hätten den Einsatzregeln entsprechend das Feuer eröffnet.

Bei den seit mehr als einem Jahr andauernden wöchentlichen Protesten im Gazastreifen sind bisher mindestens 264 Palästinenser und zwei israelische Soldaten getötet worden. Die palästinensischen Demonstranten fordern unter anderem die Aufhebung der von Israel vor mehr als zehn Jahren verhängten Blockade des Gazastreifens. Einem AFP-Reporter zufolge nahmen am Freitag jedoch weniger Menschen als zuletzt an den Protesten teil.

In dem verarmten Küstenstreifen zwischen Israel, Ägypten und dem Mittelmeer wohnen zwei Millionen Palästinenser. Beobachter verweisen auf die desolaten Lebensbedingungen und die eingeschränkte Bewegungsfreiheit als Gründe für die Demonstrationen.