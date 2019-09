Zusagen seit dem Pariser Klimaabkommen sind noch "sehr schwach"

Papst Franziskus fordert größere Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel

Vatikanstadt (AFP) - Papst Franziskus hat größere Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel gefordert. Vier Jahre nach dem "historischen" Klimaabkommen von Paris seien die Zusagen der Staaten immer noch "sehr schwach", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche in einer Videobotschaft an den UN-Klimagipfel, der am Montag in New York begann. Sie seien daher noch weit davon entfernt, die vereinbarten Ziele zu erreichen.

Papst Franziskus im Vatikan © AFP

Der Papst sagte, er frage sich mittlerweile, ob überhaupt der politische Wille vorhanden sei, mehr personelle, finanzielle und technologische Mittel zur Abmilderung der schlimmsten Folgen des Klimawandels bereitzustellen und so den ärmsten und verletzlichsten Bevölkerungsgruppen zu helfen, die "am meisten" unter der Erderwärmungen litten.

Obwohl die Lage "nicht gut" sei, sei aber immer noch "genug Zeit", um zu handeln und zukünftigen Generationen ein besseres Leben zu ermöglichen, fügte der Papst hinzu.

An dem Treffen nahmen rund 60 Staats- und Regierungschefs teil, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). UN-Generalsekretär António Guterres wollte mit dem Gipfel erreichen, dass die Weltgemeinschaft mit verschärftem Nachdruck darauf hinarbeitet, die im Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 vereinbarten Ziele zur Reduktion des Kohlendioxidausstoßes zu erreichen.