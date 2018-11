Franziskus verurteilt ungerechte Verteilung des Wohlstands

Papst: Lärm der Reichen übertönt Hilferufe der Armen

Vatikanstadt (AFP) - Papst Franziskus hat mehr Einsatz für arme und an den Rand der Gesellschaft gedrängte Menschen gefordert. "Der Schrei der Armen wird jeden Tag lauter, aber er wird jeden Tag weniger gehört - übertönt vom Lärm einiger weniger Reicher, die immer weniger und immer reicher werden", sagte Franziskus am Sonntag in einer Messe zum zweiten "Welttag der Armen" der katholischen Kirche. Die Ungerechtigkeit sei "die perverse Wurzel der Armut".

Franziskus empfängt Bedürftige zum Mittagessen © AFP

Es sei nicht hinnehmbar, dass "einige reiche Prasser das genießen, was rechtmäßig allen zusteht", sagte der Papst vor rund 6000 Gläubigen im Petersdom. Ganze Völker würden "ihrer eigentlich beachtlichen natürlichen Ressourcen beraubt". Der Papst rief dazu auf, "den Schrei" all jener hören, "die in stürmischen Wassern leben". In seiner Predigt nahm er Bezug auf hungernde Kinder, Heranwachsende in Kriegsgebieten, Flüchtlinge und auch alte Menschen, "die abgeschoben und allein gelassen wurden".

Nach dem Gottesdienst aß Franziskus mit 3000 Bedürftigen im Vatikan zu Mittag. Franziskus plädiert seit seinem Amtsantritt für Bescheidenheit und prangert die ungleiche Verteilung des Wohlstands in der Welt an.