Geistliche aus dem Irak und Pakistan unter neuen Würdenträgern

Papst ernennt 14 neue Kardinäle

Vatikanstadt (AFP) - Papst Franziskus hat 14 neue Kardinäle ernannt. Das Oberhaupt der Katholischen Kirche verlieh den Geistlichen aus aller Welt am Donnerstag in einer Zeremonie im Petersdom die Kardinalswürde. Die Geistlichen knieten vor dem Papst nieder und erhielten ihr purpurrotes Birett. Mit den neu ernannten Kardinälen umfasst das Kardinalskollegium nun 226 Geistliche. An einer Papst-Wahl können diejenigen von ihnen teilnehmen, die zum Zeitpunkt des Konklave jünger als 80 Jahre sind.

Der Portugiese dos Santos Marto erhält sein Birett. © AFP

Franziskus ermahnte die neuen Kardinäle, sich nicht von "Palastintrigen" mitreißen zu lassen, sondern sich den Armen, Kranken und Ausgegrenzten zuzuwenden. "Niemand unter uns darf die anderen von oben herab betrachten", sagte der Papst in seiner Predigt.

Unter den neuen Kardinälen sind auch ein Iraker und ein Pakistaner, die in ihren Heimatländern eine von Extremisten bedrohte Minderheit vertreten: der Patriarch der chaldäischen katholischen Kirche des Irak, Louis Raphael Sako, sowie der Erzbischof von Karachi, Joseph Coutts.

Im Irak leben nur noch bis zu 500.000 Christen - vor dem Sturz des Machthabers Saddam Hussein 2003 waren es drei Mal so viele gewesen. Sako, der als Einziger unter den neuen Kardinälen das Wort ergriff, würdigte die Unterstützung des Papstes für die Kirchen des Orients.

Unter den neuen Kardinälen ist mit dem Madegassen Désiré Tsarahazana nur ein Afrikaner. Aus Lateinamerika stammen drei von ihnen, darunter der jesuitische Erzbischof Pedro Barreto aus Peru, der sich für bedrohte Völker im Amazonas-Gebiet einsetzt. Papst Franziskus hatte im Januar das peruanische Puerto Maldonaldo besucht und zum Schutz des Amazonas-Regenwaldes und seiner indigenen Bewohner aufgerufen.

Sieben europäische Geistliche wurden am Donnerstag zu Kardinälen erhoben, darunter drei aus dem engeren Kreis um Papst Franziskus, die Ämter im Vatikan inne haben. Der Spanier Luis Ladaria Ferrer ist Präfekt der Glaubenskongregation, der Italiener Angelo Becciu fungiert als "Innenminister" des Vatikan und soll diesen Sommer zum Präfekten der Kongregation für die Heilig- und Seligensprechungen ernannt werden und der Pole Konrad Krajewski ist für die Wohltätigkeitsprojekte des Papstes zuständig. Krajewski war es, der um den Petersplatz Duschen für Obdachlose einrichten ließ.