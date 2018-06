Frankreich mahnt nach G7-Eklat Einhaltung der Regeln an

Paris: Internationale Kooperation nicht von Wutausbrüchen abhängig machen

Paris (AFP) - Nach dem von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Debakel beim G7-Gipfel in Kanada hat Frankreich die Einhaltung der Regeln für die internationale Zusammenarbeit angemahnt. "Internationale Zusammenarbeit sollte nicht von Wutausbrüchen oder abfälligen Bemerkungen abhängen", hieß es in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung des Elysée-Palastes in Paris.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron © AFP

Trump hatte kurz nach Ende des G7-Gipfels im kanadischen La Malbaie am Samstag eine einvernehmlich von allen Teilnehmern verabschiedete Gipfelerklärung abrupt aufgekündigt und dies mit seinem Ärger über das Verhalten Kanadas begründet.

"Wir haben zwei Tage verbracht, um einen Text und Verpflichtungen zu haben", hieß es in der Erklärung des französischen Präsidialamtes weiter. "Wir halten uns daran, und wer auch immer diesen Absprachen den Rücken zukehrt, zeigt Zusammenhanglosigkeit und Unhaltbarkeit."

Trumps nachträgliche Aufkündigung der Gipfelerklärung ist ein beispielloser Affront in der mehr als 40-jährigen Geschichte der G7-Staatengruppe. Das Kommuniqué war in mühseligen Verhandlungen erst kurz vor Abschluss des Gipfels fertiggestellt und in seinen handelspolitischen Teilen auch von der US-Delegation mitgetragen worden.

Der US-Präsident begründete seine Volte damit, dass Kanada weiter Gegenzölle auf die von ihm verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium plant. Den kanadischen Regierungschef Justin Trudeau griff Trump persönlich an und bezeichnete dessen Verhalten als "sehr unehrlich und schwach". Auch drohte Trump erneut erneut mit Strafzöllen auf Autos.