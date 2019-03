Frankreichs Außenminister Le Drian macht vor EU-Gipfel Druck

Paris gegen Brexit-Aufschub ohne "glaubwürdige" Strategie Mays

Paris (AFP) - Frankreich erhöht vor dem EU-Gipfel zum Brexit am Donnerstag den Druck auf London: Paris lehne einen Aufschub beim EU-Austritt Großbritanniens ohne eine "glaubwürdige" Strategie von Premierministerin Theresa May ab, sagte der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian am Mittwoch vor Abgeordneten der Nationalversammlung. May hat bei der EU eine Fristverlängerung bis Ende Juni beantragt. Dem müssten alle 27 anderen Mitgliedstaaten zustimmen.

Kein Brexit-Aufschub ohne "glaubwürdige" Strategie Mays: Le Drian © AFP

Le Drian nannte einen Aufschub des ursprünglich für den 29. März geplanten Brexit "um mehrere Wochen" grundsätzlich möglich. Er stellte aber drei Bedingungen: Eine solche Verlängerung müsse zum Ziel haben, das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen zu ratifizieren; Großbritannien dürfe nicht weiter auf Nachverhandlungen dringen; und die Briten dürften an der Europawahl Ende Mai nicht teilnehmen.

Die EU-Kommission warnt bei einer Brexit-Verschiebung auf Ende Juni vor rechtlichen und politischen Risiken für die EU gewarnt. Grund sind die Europawahlen Ende Mai, an denen Großbritannien dann eigentlich teilnehmen müsste.