Aber weiter Bedingungen für grünes Licht für Albanien und Nordmazedonien

Paris sieht Vorschlag zu neuem EU-Erweiterungsprozess als "positiven Schritt"

Brüssel (AFP) - Die französische Regierung hat den Vorschlag der EU-Kommission für die Reform des Erweiterungsprozesses begrüßt. Die Pläne seien "ein positiver Schritt", sagte Europastaatsministerin Amélie de Montchalin am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP in Brüssel. Sie böten die Möglichkeit, die "Verhandlungen auszusetzen oder zu stoppen" und erhöhten die "politische Kontrolle" der Mitgliedstaaten. Es gebe aber weiter "keinen Automatismus" für eine Zustimmung Frankreichs zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien.

Europastaatssekretärin Montchalin © AFP

Dafür gebe es zwei Bedingungen, sagte Montchalin. Sie forderte einerseits, dass die Mitgliedstaaten die Reformvorschläge der Kommission einstimmig billigen, "ohne diese zu verwässern". Zudem wolle Paris abwarten, ob die für Februar geplanten Länderberichte zu den Beitrittskandidaten tatsächlich bestätigten, dass Reformen wie verlangt umgesetzt wurden. Eine erste Aussprache darüber werde es voraussichtlich beim Treffen der EU-Europaminister am 25. Februar geben.

"Frankreich wird seine Entscheidung auf Grundlage dieser beiden Etappen fällen", sagte Montchalin. Für Paris gehe es weiter um die Frage, ob es "Ja oder Nein zur Eröffnung der Verhandlungen sagt". Auch Frankreich teile aber das Ziel, dass der Westbalkan-Gipfel im Mai im kroatischen Zagreb "ein Erfolg wird".

Die EU-Kommission hatte Albanien und Nordmazedonien schon 2018 bescheinigt, dass sie die Kriterien für die Eröffnung der Beitrittsgespräche erfüllen. Die Mitgliedstaaten haben die Entscheidung aber seitdem dreimal verschoben. Zuletzt legte Frankreich als einziges Land noch sein Veto gegen beide Länder ein. Die Niederlande und Dänemark lehnten nur Beitrittsgespräche mit Albanien ab.

"Die alte Bewertung der Kommission gilt weiter", sagte EU-Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi am Mittwoch. Die Kommission werde ihre Berichte aber nun "aktualisieren". Er sehe "einiges an Fortschritt in beiden Ländern". Dies könnte aus Sicht des Ungarn als Argument für die Eröffnung der Verhandlungen durch die Mitgliedstaaten dienen.