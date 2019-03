Auch am Triumphbogen und vor dem Elysée-Palast sind Proteste untersagt

Paris verhängt Demonstrationsverbot für "Gelbwesten" auf Champs-Elysées

Paris (AFP) - Die Pariser Polizeipräfektur hat ein Demonstrationsverbot für "Gelbwesten" auf den Champs-Elysées verhängt. Auf dem berühmten Boulevard sowie rund um den Triumphbogen sind Kundgebungen an diesem Samstag untersagt, wie die Behörden mitteilten. Auch vor dem Elysée-Palast, dem Amtssitz von Präsident Emmanuel Macron, und vor der Nationalversammlung darf nicht demonstriert werden.

Gewalt bei einer "Gelbwesten"-Demo auf dem Kapitolplatz in Toulouse © AFP

Zuvor hatten die Behörden bereits Demonstrationen in den Großstädten Nizza und in Toulouse im Süden und Südwesten des Landes untersagt. Die Regierung will damit neue Ausschreitungen wie am vergangenen Wochenende verhindern. Auf den Champs-Elysées hatten Randalierer am vergangenen Samstag am Rande einer "Gelbwesten"-Demonstration zahlreiche Geschäfte zerstört und teilweise in Brand gesteckt.