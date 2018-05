Präsident Macron: "Erneut hat Frankreich einen Blutpreis zahlen müssen"

Pariser Ermittler gehen von terroristischem Hintergrund bei Messerattacke aus

Paris (AFP) - Nach dem tödlichen Messerangriff in Paris gehen die Ermittler von einem terroristischen Hintergrund aus. Der Angreifer habe bei seiner Tat "Allah Akbar" (arabisch für: "Gott ist größer") gerufen, hieß es in der Nacht zu Sonntag bei der Justiz in der französischen Hauptstadt. Die Anti-Terror-Abteilung der Staatsanwaltschaft habe den Fall übernommen.

Tatort in Paris © AFP

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von der Tat eines "Terroristen". Im Kurzbotschaftendienst Twitter schrieb er: "Erneut hat Frankreich einen Blutpreis zahlen müssen." Der Präsident dankte den Polizisten, "die den Terroristen neutralisiert" hätten.

Der mit einem Messer bewaffnete Mann hatte am Samstagabend in einem Ausgehviertel von Paris einen Menschen getötet und vier weitere verletzt. Er wurde von der Polizei getötet.