Pariser Gericht urteilt über Mutter eines IS-Mitglieds

Paris (AFP) - Das Pariser Berufungsgericht urteilt am Dienstag über die Mutter eines französischen Dschihadisten (13.30 Uhr). Die Staatsanwaltschaft fordert zehn Jahre Haft gegen die Frau. Sie soll ihren Sohn in Syrien unterstützt und sich die Ideologie der Miliz Islamischer Staat (IS) vollständig angeeignet haben.

Eine Gerichtszeichnung der Angeklagten © AFP

Nach Angaben der Anklage unterstützte die Frau ihren jüngsten Sohn bei seiner Radikalisierung. Die Französin konvertierte demnach zum Islam und reiste mehrfach nach Syrien, wo ihr Sohn als einer der ersten französischen IS-Anhänger den Rang eines "Emirs" innehatte. Sie war bereits im Oktober in erster Instanz zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, hatte aber Rechtsmittel eingelegt.