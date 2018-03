Staatsanwaltschaft ermittelt wegen "versuchten Mordes"

Pariser Justiz vermutet terroristischen Hintergrund in Ouagadougou

Paris (AFP) - Nach den Angriffen auf französische Einrichtungen in Ouagadougou geht die Pariser Justiz von einem terroristischen Hintergrund aus. Die Staatsanwaltschaft eröffnete am Freitag nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen "versuchten Mordes im Zusammenhang mit einem terroristischen Vorhaben" in Burkina Faso. Mit den Untersuchungen wurden der französische Inlandsgeheimdienst DGSI und die Anti-Terror-Einheit der Polizei beauftragt.

Bewaffnete Angreifer hatten in der Hauptstadt des westafrikanischen Staates unter anderem die französische Botschaft und das Kulturinstitut angegriffen. Nach Angaben des Pariser Außenministeriums ist die Lage unter Kontrolle, die Angreifer wurden "unschädlich gemacht". Französische Staatsbürger kamen demnach nicht ums Leben.