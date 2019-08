Einzug der französischen und alliierten Truppen nachgestellt

Pariser feiern mit Parade Befreiung ihrer Stadt vor 75 Jahren

Paris (AFP) - Mit einer großen Parade haben die Menschen in Paris am Sonntag an die Befreiung ihrer Stadt von den Nazis vor 75 Jahren erinnert. Fahnen schwenkend zogen sie durch die französische Hauptstadt, einige Teilnehmer hatten sich extra Kleidung der damaligen Zeit angezogen. In einer Nachstellung der Ereignisse vom August 1944 rollten nochmals gepanzerte Fahrzeuge durch die Straßen.

Parade zum Gedenken an die Befreiung von Paris © AFP

Die Parade nahm teilweise exakt die Route, auf der vor 75 Jahren die ersten Befreier unter General Philippe Leclerc in Paris eingefahren waren.

Die französische Hauptstadt wurde am 25. August 1944 von den Nazis befreit, als französische und US-Truppen in die Hauptstadt einzogen. Der deutsche Stadtkommandant Dietrich von Choltitz kapitulierte und übergab die Stadt - entgegen eines ausdrücklichen Befehls von Adolf Hitler - praktisch unversehrt den Franzosen.