Verband legt Konzept zur Neuausrichtung der Grundsicherung für Arbeitslose vor

Paritätischer will neue Hartz-IV-Sätze und Abkehr von "negativem Menschenbild"

Berlin (AFP) - Neue Hartz-IV-Sätze, ein Mindestarbeitslosengeld und höhere Zuverdienstgrenzen: Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat am Donnerstag ein Elf-Punkte-Papier für eine "menschenwürdige Neuausrichtung" der Maßnahmen für Arbeitslose vorgestellt. Der Verband fordert die Abkehr von "dem negativen Menschenbild, das dem System Hartz IV zugrunde liegt". Nötig seien die Stärkung der Arbeitslosenversicherung, die Abschaffung von Sanktionen, mehr Qualifizierungs- und öffentliche Beschäftigungsangebote sowie die Anhebung der Regelsätze "auf ein menschenwürdiges Niveau".

Immer mehr Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger © AFP

Nach einer aktuellen Expertise der Paritätischen Forschungsstelle ist dafür ein Regelsatz von 571 statt derzeit 416 Euro für Erwachsene erforderlich. Darüber hinaus fordert der Verband die Einführung einer existenzsichernden Kindergrundsicherung.

Hartz IV sei "gefloppt", so das Fazit. Zwar sei die Zahl der offiziell registrierten Langzeitarbeitslosen zurückgegangen. 42 Prozent von ihnen seien jedoch schon länger als vier Jahre im Bezug, mehr als eine Million Menschen seit Einführung des Systems auf Leistungen angewiesen. Die faktische Vermittlungsquote bei arbeitslosen Hartz-IV-Beziehern liege bei etwa fünf Prozent. Die Regelleistungen schützten zudem in keiner Weise vor Armut. Entsprechend gering sei die Akzeptanz in der Bevölkerung.

"Hartz IV steht in der Bevölkerung längst nicht mehr für Hilfe", sagte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, Ulrich Schneider. "Hartz IV wird heute ganz überwiegend als ein System wahrgenommen, das im besseren Fall von Tristesse und im schlechteren Fall von Sanktionierungen gekennzeichnet ist."

Der Verband fordert unter dem Motto "Hartz IV hinter uns lassen" eine konsequente Neuausrichtung der Grundsicherung für Arbeitslose. Es sei an der Zeit, zu brechen mit "dem negativen Menschenbild der Hartz-Gesetze, mit dem der Sanktionsapparat, aber auch die unter der Armutsgrenze liegenden Geldzuwendungen begründet werden", so Schneider.

"Kompass für Reformen muss der Respekt vor dem Mittel- und Arbeitslosen und seinen Angehörigen sein", forderte der Hauptgeschäftsführer. "Menschenwürde und Individualität statt Massenverwaltungstauglichkeit, Hilfe statt Strafe sind die Leitlinien, an denen sich echte Reformen der Grundsicherung für Arbeitssuchende orientieren müssen."

Als Sofortmaßnahme verlangt der Verband neben der Erhöhung der Regelsätze um 37 Prozent die Einsetzung einer unabhängigen Kommission, die sich mit der Frage des Mindestbedarfs von Menschen und seiner Bemessung in grundlegender Weise auseinandersetzt.