Parlament in Kiew könnte über Saakaschwili als Vize-Regierungschef abstimmen

Kiew (AFP) - Das Parlament in Kiew tritt am Donnerstag (12.30 Uhr MESZ) zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen, in der der ehemalige georgische Präsident Michail Saakaschwili zum stellvertretenden Regierungschef der Ukraine gewählt werden könnte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte Saakaschwili für den Posten vorgeschlagen, nachdem er ihm vor fast einem Jahr die Rückkehr in die Ukraine ermöglicht hatte.

Soll Rezession abmildern: Michail Saakaschwili © AFP

Saakaschwili war von 2004 bis 2013 Präsident Georgiens. Seine georgische Staatsangehörigkeit wurde ihm 2015 jedoch wegen mutmaßlichen Machtmissbrauchs entzogen. In der Ukraine ernannte ihn Selenskyjs Vorgänger Petro Poroschenko 2015 zum Gouverneur der Schwarzmeerregion Odessa. Dann aber überwarf sich Poroschenko mit ihm und entzog Saakaschwili 2017 die ukrainische Staatsangehörigkeit. Präsident Selenskyj machte die Entscheidung rückgängig.