Gouverneur des US-Bundesstaats muss Gesetz noch unterzeichnen

Parlament von Illinois legalisiert privaten Konsum von Cannabis

Chicago (AFP) - Das Parlament des US-Bundesstaats Illinois hat ein Gesetz zur Legalisierung des privaten Cannabis-Konsums verabschiedet. Abgeordnete sowohl der Demokraten als auch der Republikaner stimmten dafür, dass Bewohner des Bundesstaats ab einem Alter von 21 Jahren straffrei Cannabis bis zu einer bestimmten Menge besitzen dürfen. Der demokratische Gouverneur von Illinois, J.B. Pritzker, muss das Gesetz noch unterzeichnen.

Hanf-Pflanzen © AFP

Die neuen Regeln legalisieren für die Bevölkerung des Bundesstaats den Besitz von 30 Gramm Cannabis, fünf Gramm Cannabis-Konzentrat oder 500 Milligramm Tetrahydrocannabinol (THC) in Produkten mit Cannabis. Auswärtige dürfen demnach 15 Gramm Cannabis bei sich tragen. Zudem sieht das Gesetz die Schaffung eines lizenzierten Anbau- und Verkaufssystems für die Droge vor.

Gouverneur Pritzker bezeichnete das Gesetz als große "Gelegenheit", das zudem manchen Menschen "eine zweite Chance" geben könne. Das Gesetz sieht Begnadigungen für Menschen vor, die wegen geringfügiger Verstöße gegen das bisherige Cannabis-Verbot verurteilt worden waren.

Kritiker des Vorhabens befürchten, dass sich in Illinois eine "Industrie des großen Geldes" mit der Droge entwickeln werde. Bislang ist der private Konsum von Cannabis in zehn US-Bundesstaaten sowie in der Hauptstadt Washington erlaubt.