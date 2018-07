Parlamentarische Versammlung der OSZE tagt in Berlin

Berlin (AFP) - Die Parlamentarische Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hält ab Sonntag in Berlin ihre Jahrestagung ab. Zu dem mehrtägigen Treffen im Reichstagsgebäude werden rund 300 Parlamentarier aus Nordamerika, Europa und Asien erwartet. Thema der Tagung ist die Rolle der Parlamente bei der Umsetzung der OSZE-Verpflichtungen.

Reichstagsgebäude in Berlin © AFP

Offiziell eröffnet wird die Tagung durch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und den amtierenden Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung, George Tsereteli (09.00 Uhr). Zuende gehen soll die Tagung am Mittwoch mit der Verabschiedung einer Berliner Erklärung mit Empfehlungen an die nationalen Regierungen, Parlamente und die internationale Gemeinschaft in den Bereichen Sicherheit, Wirtschaft, Umwelt und Menschenrechte.