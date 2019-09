Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Netanjahu und Gantz erwartet

Parlamentswahl in Israel begonnen

Jerusalem (AFP) - In Israel haben am Dienstag die vorgezogenen Parlamentswahlen begonnen. Bis 22.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) sind rund 6,3 Millionen Bürger aufgerufen, über die neue Zusammensetzung der Knesset zu entscheiden. Dem amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu war es nach der Wahl im April nicht gelungen, eine regierungsfähige Koalition zu bilden.

Netanjahu (l.) und sein Herausforderer Gantz © AFP

Auch diesmal ist sein Hauptgegner Ex-Generalstabschef Benny Gantz, der mit seiner Liste Blau-Weiß in Umfragen Kopf an Kopf mit Netanjahus Likud-Partei liegt. Von den 120 Sitzen im Parlament in Jerusalem dürften die Likud-Partei und die Liste Blau-Weiß Umfragen zufolge jeweils rund 32 gewinnen.

Die Rolle des Königsmachers bei der Bildung einer Koalition könnte dann erneut die laizistisch-nationalistische Partei Israel Beitenu (Unser Haus Israel) von Ex-Verteidigungsminister Avigdor Lieberman zufallen, der rund zehn Mandate vorausgesagt werden. Im April scheiterte die von Netanjahu angestrebte Koalition mit Unterstützung kleinerer rechtsgerichteter und religiöser Parteien am Widerstand Liebermans, der eine Zusammenarbeit mit ultraorthodoxen Parteien ablehnt.