Regierende Smer-SD dürfte wegen Mord an Journalist Kuciak abgestraft werden

Parlamentswahl in der Slowakei begonnen

Bratislava (AFP) - In der Slowakei hat am Samstagmorgen die Parlamentswahl begonnen. Die Wahllokale in dem EU-Land öffneten um 07.00 Uhr. Der Urnengang findet etwa zwei Jahre nach der Ermordung des Investigativ-Journalisten Jan Kuciak statt. Es wird damit gerechnet, dass die regierende linkspopulistische Smer-SD für den Mord abgestraft wird, dessen mutmaßlicher Drahtzieher Kontakte bis in höchste Regierungskreise hatte.

Olano-Wahlplakat mit Igor Matovic © AFP

Umfragen zufolge dürfte die Partei von Ministerpräsident Peter Pellegrini sich damit ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der aufstrebenden Mitte-rechts-Oppositionspartei Gewöhnliche Leute und unabhängige Personen (Olano) liefern. In einer letzten Umfrage der Agentur AKO/Focus aus dem Nachbarland Tschechien hatte Olana sogar einen Vorsprung von 3,5 Prozentpunkten vor Smer-SD.

Der Olano-Chef, der frühere Medienunternehmer Igor Matovic, dürfte es nach Ansichten politischer Experten jedoch nur in das Amt des Regierungschefs schaffen, wenn es ihm gelingt, die in mehrere Parteien zersplitterte konservativ-liberale Opposition hinter sich zu vereinen. Drittstärkste Kraft könnte die ultrarechte Partei LSNS werden, die gegen Roma und Migranten hetzt, den NATO-Austritt der Slowakei fordert und der EU feindselig gegenübersteht.