Koalition mit Nationalistischer Kongresspartei im Staat Maharashtra

Partei des indischen Regierungschefs regiert wieder in reichstem Bundesstaat

Mumbai (AFP) - Die Partei von Indiens Premierminister Narendra Modi kann im reichsten Bundesstaat des Landes überraschend weiter regieren. Die hinduistisch-nationalistische Bharatiya-Janata-Partei (BJP) teilte am Samstag nach wochenlangen Verhandlungen mit, sie habe sich in Maharashtra auf eine Koalition mit der Nationalistischen Kongresspartei (NCP) geeinigt, einer Abspaltung der oppositionellen Kongresspartei. Die neu gebildete Regierung muss nun binnen einer Woche vom Regionalparlament bestätigt werden.

Modis BJP-Partei regiert wieder im Staat Maharashtra © AFP

Nachdem es den Parteien in Maharashtra nicht gelungen war, nach den Regionalwahlen im Oktober eine mehrheitsfähige Regierung zu bilden, hatte der indische Präsident Ram Nath Kovind in der vergangenen Woche entschieden, den Bundesstaat übergangsweise der Zentralregierung in Neu Delhi zu zu unterstellen.

Zuvor hatte in Maharashtra eine Koalition aus der BJP und der rechtsgerichteten Regionalpartei Shiv Sena regiert. Trotz einer komfortablen Mehrheit konnten sich diese jedoch nicht auf eine erneute Koalition einigen. Shiv Sena wollte stattdessen mit der NCP und der Kongresspartei eine Regierung bilden. Die NCP entschied sich nun aber für Modis BJP.

Der westliche Bundesstaat Maharashtra gilt durch die Wirtschaftsmetropole Mumbai mit seiner Börse, großen Unternehmen und der Bollywood-Filmindustrie als der wirtschaftsstärkte Staat Indiens.