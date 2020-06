Neue Vorwürfe in Spendenaffäre

Parteichef Meuthen erhält bei AfD-Bundeskonvent Rückendeckung

Berlin (AFP) - Im Streit über den Umgang mit dem früheren Brandenburger AfD-Chef Andreas Kalbitz hat Bundesparteichef Jörg Meuthen Rückendeckung bekommen. Ein AfD-Bundeskonvent lehnte am Samstag knapp einen gegen Meuthen gerichteten Antrag ab. Zugleich wurden neue Vorwürfe gegen den Parteichef wegen einer Spendenaffäre im Baden-Württemberger Landtagswahlkampf vor vier Jahren bekannt.

Beim AfD-Bundeskonvent im sächsischen Lommatzsch wurde am Samstag ein Antrag eingebracht, in dem Meuthen unter anderem "unverantwortliche Spaltungsversuche" vorgeworfen wurden. Der Antrag erhielt nach Angaben eines Parteisprechers 23 Ja-Stimmen, 27 Delegierte stimmten dagegen.

Meuthen steht parteiintern vor allem wegen seines Umgangs mit Mitgliedern des Rechtsaußen-Spektrums in der Kritik. Am Freitag hatte er eine juristische Niederlage erlitten, als ein Gericht die Aufhebung der Parteimitgliedschaft von Kalbitz durch den Bundesvorstand für unzulässig erklärte. Der Politiker bleibt damit zumindest bis zur Entscheidung des AfD-Bundesschiedsgerichts in der Angelegenheit Parteimitglied.

Kalbitz war Mitte Mai wegen des Vorwurfs aus der AfD ausgeschlossen worden, bei seinem Parteieintritt im März 2013 eine Mitgliedschaft in der verbotenen rechtsextremen "Heimattreuen Deutschen Jugend" verschwiegen zu haben. Er bestreitet eine solche Mitgliedschaft allerdings.

Meuthen sagte am Freitagabend im ZDF, die Gerichtsentscheidung sei "eine Art Gnadenfrist" für Kalbitz. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir in der Hauptsache Recht bekommen", sagte er mit Blick auf das Schiedgerichtsverfahren. Dagegen bezeichnete der Ko-Vorsitzende Tino Chrupalla, der gegen den Parteiausschluss von Kalbitz war, die Gerichtsentscheidung am Freitagabend als "richtungsweisend".

Es war vor allem Meuthen, der Kalbitz' Parteiausschluss betrieben hatte. Trotz der Gerichtsentscheidung sieht er sich fest im Sattel: "Ich habe eine deutliche Mehrheit in der Partei hinter mir", sagte er im ZDF.

Unterdessen gibt es neue Vorwürfe gegen Meuthen wegen der Affäre um fragwürdige Wahlkampffinanzierung. In einer eidesstattlichen Versicherung behaupte sein früherer Wahlkampfleiter Ralf Özkara, Meuthen sei bewusst gewesen, dass die Unterstützung rechtlich zweifelhaft war, berichteten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) und der "Spiegel" am Samstag übereinstimmend. Dem "Spiegel" zufolge bestätigte Özkara die Echtheit des Dokuments.

In der Angelegenheit geht es um Unterstützung für Meuthen durch die PR-Agentur Goal AG im Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg 2016. Den Vorgang wertete die Bundestagsverwaltung als verbotene Annahme anonymer Spenden und verhängte ein Bußgeld in Höhe von 269.400 Euro. Einen Prozess dagegen verlor Meuthen.

In der eidesstattlichen Versicherung zitiert der damalige Wahlkampfmanager Özkara laut RND und "Spiegel" Meuthen mit den Worten: "Hängen Sie das nicht an die große Glocke. Ist ein bisschen heikel, weil diese Geschichten aus der Schweiz kommen." Meuthen wiederum sagte den Zeitungen und dem Magazin: "Ich kann mich in keiner Weise erinnern, diese Aussagen jemals gegenüber Herrn Özkara gemacht zu haben. Sie ergäben auch keinerlei Sinn." Der Inhaber der Goal AG, Alexander Segert, sei schließlich Deutscher.

Im Prozess um das Bußgeld hatte Meuthen im Januar gesagt, er habe während des Wahlkampfs "nicht den geringsten Anlass zu glauben gehabt, dass ich unrechtmäßig handeln könnte". Segert habe völlig unabhängig gehandelt.