Forderungen nach mehr Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit

Parteien im Bundestag bekennn sich zu EU-Hilfen in der Corona-Krise

Berlin (AFP) - Die Parteien im Bundestag haben sich vor dem EU-Gipfel am Freitag zu den geplanten Hilfen zur Corona-Pandemie in der EU bekannt, aber auch mehr Engagement für Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit verlangt. "Selten haben die Menschen in Europa so sehr im gleichen Boot gesessen", sagte der SPD-Abgeordnete Martin Schulz am Donnerstag mit Blick auf das Spitzentreffen und die anstehende deutsche EU-Ratspräsidentschaft.

Bundestag debattiert über EU-Solidarität in Corona-Krise © AFP

Dazu hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Morgen eine Regierungserklärung abgegeben. Sie forderte darin die EU-Mitgliedsstaaten auf, den Weg für den geplanten europäischen Hilfsfonds mit einem Volumen von 750 Milliarden Euro frei zu machen.

Auch Schulz warb für eine "europäische Solidarunion", in der jeder den Beitrag leistet, den er leisten kann. Der frühere SPD-Chef sprach sich zugleich für eine Vertiefung der Strukturen in der EU aus. "Wir brauchen eine Union, in der die Geschwindigkeit nicht von denen bestimmt wird, die eigentlich rückwärts gehen wollen."

Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) betonte in der Debatte den Mitgestaltungsanspruch der nationalen Parlamente. Zu den wichtigen Fragen gehörten neben der Corona-Pandemie auch der Klimaschutz und die Migration. Er forderte zudem "Generationengerechtigkeit" in der Union ein. "Wir müssen diese Ratspräsidentschaft nutzen, um eine Renaissance der europäischen Idee" hervorzurufen. Dabei dürfe es nicht nur um die Stärkung von EU-Institutionen gehen. Die Menschen interessierten sich nicht so sehr für Macht und Geld und die Besetzung von Posten.

FDP-Partei- und Fraktionschef Christian Lindner rief dazu auf, die Anfang Juli beginnende deutsche Ratspräsidentschaft als Chance in der Corona-Krise zu nutzen. Der Anspruch dürfe nicht "Wiederaufbau" sein. Ziel müsse vielmehr sein, dass es nach der Krise besser werde als vorher. Lindner bekannte sich zur Solidarität innerhalb der EU. Mit dem jetzt geplanten Programm würden aber nicht die Staaten mit den größten Corona-Problemen entlastet, sondern jene mit Strukturdefiziten.

Ein kritisches Bild der EU zeichnete die Linke. Die europäische Idee "droht vollkommen zerstört zu werden", sagte Fraktionschefin Amira Mohamed Ali. "Es steht schlecht um den Zusammenhalt in Europa." Das sei aber schon vor der Corona-Krise so gewesen. Die Regierenden hätten viel kaputt gespart, in der Corona-Krise seien Länder wie Italien und Spanien lange alleine gelassen worden.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt verwies darauf, dass Deutschland vergleichsweise gut durch die Krise gekommen sei. Deshalb sei die Bundesrepublik "prädestiniert dafür, auch beim Klimaschutz eine führende Rolle zu übernehmen". "Es braucht jetzt wirklich Taten." Die Bundesregierung habe ihr nationales Klimaprogramm aber zu spät vorgelegt, außerdem sei es zu klein ausgefallen, kritisierte sie

Fundamentalkritik an der Europapolitik der Bundesregierung in der Corona-Krise übte die AfD. "In dieser Situation haben wir keine Milliarden zu verschenken, denn wir müssen uns selbst helfen", sagte Fraktionschefin Alice Weidel. Merkel habe in ihrer Regierungserklärung die Chance verpasst, den "Bürgern reinen Wein einzuschenken" über das Ausmaß der finanziellen Belastungen.